Что известно о ситуации с российскими военными?

В частности Москва игнорирует влияние войны в Украине на экономику, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В российском Татарстане почти в семь раз сократили выплаты за подписание контракта на военную службу.

Дело в том, что раньше новобранцы могли получить 2,7 миллиона рублей (это примерно 32 тысячи долларов). Однако теперь – это лишь 400 тысяч (4,8 тысячи долларов).

Заметьте! Официального объяснения со стороны региональных властей не было. Однако на сайте местного военкомата уже опубликованы новые цифры.

Это свидетельствует об исчерпании финансовых ресурсов в регионах России,

– говорится в сообщении.

Местные бюджеты не способны удерживать высокие размеры выплат для военных. Проблема заключается в том, что дотации из федерального центра сокращаются. Однако расходы на войну продолжают активно расти.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, Москва продолжает войну, игнорируя ее разрушительное влияние на экономику. Поэтому региональные власти вынуждены постепенно переходить "от материального стимулирования к принудительным методам комплектования армии" Речь идет о давлении, мобилизационные разнарядки и административные наказания.

Обратите внимание! Поэтому теперь вместо денег россияне все чаще получают только повестки.

Можно ли навредить экономике России?

Для разрушения российской экономики следует как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Об этом говорится в материале Welt.

Генерал Дэвид Петреус считает, что сейчас есть шанс наказать тех, кто помогает России: продает компоненты, микросхемы, детали и тому подобное. Поэтому если удастся преодолеть экспорт российских энергоносителей, то Москва останется без денег.

Важно! Ситуации также помогают украинские атаки на российские НПЗ.

