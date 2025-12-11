Как растет долговой кризис в России?

По подсчетам Центробанка России, количество россиян которые берут займы в микрофинансовых организациях растет примерно на 300 тысяч ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

За полгода 2025-го таких заемщиков в России стало на 1,7 миллиона, а за год – на 3,2 миллиона,

На 1 июля этого года уже более 13,8 миллиона россиян были должниками контор быстрых кредитов

Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,
– отмечает издание.

При этом многие такие быстрые кредиты выдаются под ставки, которые приближаются к максимально разрешенным.

Конечно, что платить по таким займам крайне трудно, а для многих и вообще невозможно. Поэтому уровень просроченных платежей чрезвычайно высок:

  • в первом полугодии 47,2% микрозаймов были просроченными;
  • из них 33,8% – более чем на 90 дней.

При этом каждый четверти заемщик даже не смог внести первый взнос по кредиту.

В результате многие жители России попали в "кредитную паутину". Подсчеты Центробанка показывают неутешительную статистику:

  • 27,8% заемщиков микрокредиторов имеют 2 и более дорогих займов;
  • почти каждый пятый имеет пять и более таких кредитов.

Заметьте! Россияне с самыми дорогими кредитами часто попадают в "долговую спираль", то есть берут несколько займов одновременно или оформляют новые, чтобы погасить предыдущие, но это приводит только к росту долгов.

Как растут долги компаний?

Финансовые проблемы бизнеса в России тоже быстро увеличивают – крупные компании задолжали уже триллионы рублей. Среди 78 крупнейших российских компаний более чем вдвое выросло количество проблемных всего за год, пишет Служба внешней разведки.

В частности, финансовые трудности постигли:
  • VK;
  • Ozon;
  • "Русал";
  • АФК "Система";
  • "Мечел";
  • и авиастроительный холдинг ОАК

Общие долги новых проблемных компаний достигли 1,3 триллиона рублей.

ОАК стал крупнейшей "черной дырой" госсектора: долг превышает 2,3 трлн рублей, а военные заказы не покрывают расходы на обслуживание долга,
– отмечает разведка.

Стоит знать! Проблемными стали и меньшие компании, такие как ОМЗ ("Уралмаш-Ижора"), Globaltruck, "Энергия", "М.Видео-Эльдорадо", ТГК-2, ТМК и "Делимобиль" и другие. Растет и количество компаний, которые уже не имеют достаточно средств, чтобы выплатить проценты по кредитам.

Какие проблемы в экономике России?

  • В российской экономике все более заметны рецессионные тенденции, возникшие под влиянием нескольких факторов одновременно. Значительную роль сыграло сокращение производства, а также падение объемов внешней торговли.

  • По данным статистики, в первые три квартала 2025 года около 70% основных видов экономической деятельности России показали снижение объемов производства. Больше всего это заметно в стратегическом секторе – оборонной промышленности, которая традиционно была локомотивом внутреннего производства.

  • Ухудшение экономической ситуации также отразилось на внешней торговле: совокупный объем сократился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, торговый профицит уменьшился на 11%, а общий экспорт за этот период упал на 4,6%.