Как растет долговой кризис в России?
По подсчетам Центробанка России, количество россиян которые берут займы в микрофинансовых организациях растет примерно на 300 тысяч ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
За полгода 2025-го таких заемщиков в России стало на 1,7 миллиона, а за год – на 3,2 миллиона,
На 1 июля этого года уже более 13,8 миллиона россиян были должниками контор быстрых кредитов
Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,
– отмечает издание.
При этом многие такие быстрые кредиты выдаются под ставки, которые приближаются к максимально разрешенным.
Конечно, что платить по таким займам крайне трудно, а для многих и вообще невозможно. Поэтому уровень просроченных платежей чрезвычайно высок:
- в первом полугодии 47,2% микрозаймов были просроченными;
- из них 33,8% – более чем на 90 дней.
При этом каждый четверти заемщик даже не смог внести первый взнос по кредиту.
В результате многие жители России попали в "кредитную паутину". Подсчеты Центробанка показывают неутешительную статистику:
- 27,8% заемщиков микрокредиторов имеют 2 и более дорогих займов;
- почти каждый пятый имеет пять и более таких кредитов.
Заметьте! Россияне с самыми дорогими кредитами часто попадают в "долговую спираль", то есть берут несколько займов одновременно или оформляют новые, чтобы погасить предыдущие, но это приводит только к росту долгов.
Как растут долги компаний?
Финансовые проблемы бизнеса в России тоже быстро увеличивают – крупные компании задолжали уже триллионы рублей. Среди 78 крупнейших российских компаний более чем вдвое выросло количество проблемных всего за год, пишет Служба внешней разведки.
- VK;
- Ozon;
- "Русал";
- АФК "Система";
- "Мечел";
- и авиастроительный холдинг ОАК
Общие долги новых проблемных компаний достигли 1,3 триллиона рублей.
ОАК стал крупнейшей "черной дырой" госсектора: долг превышает 2,3 трлн рублей, а военные заказы не покрывают расходы на обслуживание долга,
– отмечает разведка.
Стоит знать! Проблемными стали и меньшие компании, такие как ОМЗ ("Уралмаш-Ижора"), Globaltruck, "Энергия", "М.Видео-Эльдорадо", ТГК-2, ТМК и "Делимобиль" и другие. Растет и количество компаний, которые уже не имеют достаточно средств, чтобы выплатить проценты по кредитам.
Какие проблемы в экономике России?
В российской экономике все более заметны рецессионные тенденции, возникшие под влиянием нескольких факторов одновременно. Значительную роль сыграло сокращение производства, а также падение объемов внешней торговли.
По данным статистики, в первые три квартала 2025 года около 70% основных видов экономической деятельности России показали снижение объемов производства. Больше всего это заметно в стратегическом секторе – оборонной промышленности, которая традиционно была локомотивом внутреннего производства.
Ухудшение экономической ситуации также отразилось на внешней торговле: совокупный объем сократился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, торговый профицит уменьшился на 11%, а общий экспорт за этот период упал на 4,6%.