Як росте боргова криза в Росії?

За підрахунками Центробанку Росії, кількість росіян які беруть позики у мікрофінансових організаціях зростає приблизно на 300 тисяч щомісяця, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

За пів року 2025-го таких позичальників у Росії стало на 1,7 мільйона, а за рік – на 3,2 мільйона,

На 1 липня цього року вже понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів

Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,
– зазначає видання.

При цьому багато таких швидких кредитів видаються під ставки, які наближаються до максимально дозволених.

Звісно, що платити по таких позиках вкрай важко, а для багатьох і взагалі неможливо. Тому рівень прострочених платежів надзвичайно високий:

  • у першому півріччі 47,2% мікропозик були простроченими;
  • з них 33,8% – більш ніж на 90 днів.

При цьому кожен четверти позичальник навіть не зміг внести перший внесок по кредиту.

У результаті багато жителів Росії потрапили у "кредитну павутину". Підрахунки Центробанку показують невтішну статистику:

  • 27,8% позичальників мікрокредиторів мають 2 та більше дорогих позик;
  • майже кожен п'ятий має п’ять і більше таких кредитів.

Зауважте! Росіяни з найдорожчими кредитами часто потрапляють у "боргову спіраль", тобто беруть кілька позик одночасно або оформлюють нові, щоби погасити попередні, але це призводить лише до зростання боргів.

Як зростають борги компаній?

Фінансові проблеми бізнесу у Росії теж швидко збільшують – великі компанії заборгували вже трильйони рублів. Серед 78 найбільших російських компаній більш як вдвічі зросла кількість проблемних усього за рік, пише Служба зовнішньої розвідки.

Зокрема, фінансові труднощі спіткали:
  • VK;
  • Ozon;
  • "Русал";
  • АФК "Система";
  • "Мечел";
  • та авіабудівельний холдинг ОАК

Загальні борги нових проблемних компаній досягли 1,3 трильйона рублів.

ОАК став найбільшою «чорною дірою» держсектора: борг перевищує 2,3 трлн рублів, а військові замовлення не покривають витрати на обслуговування боргу,
– зазначає розвідка.

Варто знати! Проблемними стали й менші компанії, такі як ОМЗ ("Уралмаш-Іжора"), Globaltruck, "Енергія", "М.Відео-Ельдорадо", ТГК-2, ТМК та "Делімобіль" тощо. Росте й кількість компаній, які вже не мають достатньо коштів, щоб виплатити відсотки за кредитами.

Які проблеми в економіці Росії?

  • В російській економіці дедалі помітніші рецесійні тенденції, що виникли під впливом кількох факторів одночасно. Значну роль відіграло скорочення виробництва, а також падіння обсягів зовнішньої торгівлі.

  • За даними статистики, у перші три квартали 2025 року близько 70% основних видів економічної діяльності Росії показали зниження обсягів виробництва. Найбільше це помітно у стратегічному секторі – оборонній промисловості, яка традиційно була локомотивом внутрішнього виробництва.

  • Погіршення економічної ситуації також відобразилося на зовнішній торгівлі: сукупний обсяг скоротився більш ніж на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, торгівельний профіцит зменшився на 11%, а загальний експорт за цей період впав на 4,6%.