Як росте боргова криза в Росії?
За підрахунками Центробанку Росії, кількість росіян які беруть позики у мікрофінансових організаціях зростає приблизно на 300 тисяч щомісяця, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.
Дивіться також Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змоги гасити кредити
За пів року 2025-го таких позичальників у Росії стало на 1,7 мільйона, а за рік – на 3,2 мільйона,
На 1 липня цього року вже понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів
Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,
– зазначає видання.
При цьому багато таких швидких кредитів видаються під ставки, які наближаються до максимально дозволених.
Звісно, що платити по таких позиках вкрай важко, а для багатьох і взагалі неможливо. Тому рівень прострочених платежів надзвичайно високий:
- у першому півріччі 47,2% мікропозик були простроченими;
- з них 33,8% – більш ніж на 90 днів.
При цьому кожен четверти позичальник навіть не зміг внести перший внесок по кредиту.
У результаті багато жителів Росії потрапили у "кредитну павутину". Підрахунки Центробанку показують невтішну статистику:
- 27,8% позичальників мікрокредиторів мають 2 та більше дорогих позик;
- майже кожен п'ятий має п’ять і більше таких кредитів.
Зауважте! Росіяни з найдорожчими кредитами часто потрапляють у "боргову спіраль", тобто беруть кілька позик одночасно або оформлюють нові, щоби погасити попередні, але це призводить лише до зростання боргів.
Як зростають борги компаній?
Фінансові проблеми бізнесу у Росії теж швидко збільшують – великі компанії заборгували вже трильйони рублів. Серед 78 найбільших російських компаній більш як вдвічі зросла кількість проблемних усього за рік, пише Служба зовнішньої розвідки.
- VK;
- Ozon;
- "Русал";
- АФК "Система";
- "Мечел";
- та авіабудівельний холдинг ОАК
Загальні борги нових проблемних компаній досягли 1,3 трильйона рублів.
ОАК став найбільшою «чорною дірою» держсектора: борг перевищує 2,3 трлн рублів, а військові замовлення не покривають витрати на обслуговування боргу,
– зазначає розвідка.
Варто знати! Проблемними стали й менші компанії, такі як ОМЗ ("Уралмаш-Іжора"), Globaltruck, "Енергія", "М.Відео-Ельдорадо", ТГК-2, ТМК та "Делімобіль" тощо. Росте й кількість компаній, які вже не мають достатньо коштів, щоб виплатити відсотки за кредитами.
Які проблеми в економіці Росії?
В російській економіці дедалі помітніші рецесійні тенденції, що виникли під впливом кількох факторів одночасно. Значну роль відіграло скорочення виробництва, а також падіння обсягів зовнішньої торгівлі.
За даними статистики, у перші три квартали 2025 року близько 70% основних видів економічної діяльності Росії показали зниження обсягів виробництва. Найбільше це помітно у стратегічному секторі – оборонній промисловості, яка традиційно була локомотивом внутрішнього виробництва.
Погіршення економічної ситуації також відобразилося на зовнішній торгівлі: сукупний обсяг скоротився більш ніж на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, торгівельний профіцит зменшився на 11%, а загальний експорт за цей період впав на 4,6%.