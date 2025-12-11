Як росте боргова криза в Росії?

За підрахунками Центробанку Росії, кількість росіян які беруть позики у мікрофінансових організаціях зростає приблизно на 300 тисяч щомісяця, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

За пів року 2025-го таких позичальників у Росії стало на 1,7 мільйона, а за рік – на 3,2 мільйона,

На 1 липня цього року вже понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів

Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,

– зазначає видання.

При цьому багато таких швидких кредитів видаються під ставки, які наближаються до максимально дозволених.

Звісно, що платити по таких позиках вкрай важко, а для багатьох і взагалі неможливо. Тому рівень прострочених платежів надзвичайно високий:

у першому півріччі 47,2% мікропозик були простроченими;

з них 33,8% – більш ніж на 90 днів.

При цьому кожен четверти позичальник навіть не зміг внести перший внесок по кредиту.

У результаті багато жителів Росії потрапили у "кредитну павутину". Підрахунки Центробанку показують невтішну статистику:

27,8% позичальників мікрокредиторів мають 2 та більше дорогих позик;

майже кожен п'ятий має п’ять і більше таких кредитів.

Зауважте! Росіяни з найдорожчими кредитами часто потрапляють у "боргову спіраль", тобто беруть кілька позик одночасно або оформлюють нові, щоби погасити попередні, але це призводить лише до зростання боргів.

Як зростають борги компаній?

Фінансові проблеми бізнесу у Росії теж швидко збільшують – великі компанії заборгували вже трильйони рублів. Серед 78 найбільших російських компаній більш як вдвічі зросла кількість проблемних усього за рік, пише Служба зовнішньої розвідки.

Зокрема, фінансові труднощі спіткали: