Як у Росії не все добре з опалювальним сезоном?

Російські тепломережі доволі зношені – в середньому на 40%, у той час, як у деяких регіонах – взагалі на понад 80%, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Наразі інвестицій у комунальну інфраструктуру Росії немає, а попри зростання тарифів покращення для громадян не передбачається.

Відтак, росіяни влітку залишаються без води, а взимку десятки регіонів залишаються без нормального опалення.

Наприклад, у селищі Високогірне Хабаровського краю вже зірвався опалювальний сезон, адже котельня, що забезпечувала тепло, згоріла ще у лютому цього року.

Натомість у Томську, попри те, що місцева влада заявила, що майже всі будинки під'єднані до опалення, реальна ситуація зовсім інша, адже в соцмережах люди скаржаться про погіршення ситуації.

Така ж ситуація в Омську, де влада оголосила про нібито 100% підключення будинків ще 11 жовтня. Втім насправді люди продовжують мерзнути, а в селах – слабкий тиск, прориви батарей та поламані котельні.

Місцева влада у Біробіджані виявилася ще винахідливішою й звинуватила людей у власному замерзанні, адже, за словами чиновників, вони не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.

Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств,

– додають в розвідці.

Цікаво, за даними російського місцевого ЗМІ LB Potok, ситуація в республіці Саха (Якутія), яке є одним із найхолодніших населених місць у світі, теж не найкраща. Причиною труднощів з опалювальним сезоном є брак фінансування комунальних послуг.

Ще у вересні ситуація була найгостріша у Верхньоколимському районі, адже там випав сніг, а школи залишилися без опалення. Загалом опалення до будинків забезпечується лише кілька годин увечері.

