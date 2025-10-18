Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в эфире "КИЕВ24" 18 октября.
Что известно об отопительном сезоне в Киеве?
Пантелеев объяснил, что сейчас на улице довольно теплая погода, как для середины октября. Позже синоптики даже прогнозируют повышение температуры воздуха до +16.
Такие погодные условия позволяют пока не начинать подавать тепло в дома киевлян.
Ориентируемся на среднесуточную температуру +8 и мониторим прогнозы погоды,
– добавил Пантелеев.
В то же время, по словам заместителя председателя КГГА, технические возможности позволяют уже начать отопительный сезон.
Тем более в детсады, больниц и других учреждений социальной сферы тепло уже подают.
Пантелеев также отметил, что газ надо использовать очень взвешенно из-за российских обстрелов. Особенно он может понадобиться в январе или феврале, когда будет -10 – -15.
Какова ситуация с отоплением по Украине?
Как и во многих других городах, во Львове отопительный сезон для населения начнется 1 ноября. Сейчас тепло подают только в школы, садики и больницы.
Отапливать учебные и медицинские учреждения также уже начали в Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Виннице, Житомире, Кропивницком и тому подобное.
А, к примеру, в Харькове в прошлом году подачу тепла для таких заведений начали ближе к 1 ноября. В этом году будут действовать аналогично. А тепло в дома харьковчан будут подавать в соответствии с температурными показателями.