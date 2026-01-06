Чи можна зрубати дерево на власній ділянці, не маючи дозволу?

У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Територія навколо таких будинків належить всій громаді.

Громада натомість зазвичай погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє такі правила для себе індивідуально.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці.

Зверніть увагу! У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.

