Можно ли срубить дерево на собственном участке, не имея разрешения?

Во дворах многоквартирных домов пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.

Община взамен обычно соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает такие правила для себя индивидуально.

Если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке.

Обратите внимание! В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в какие-либо органы за разрешением.

