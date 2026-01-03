Как подготовить дрова для розжига?
В первую очередь, древесина для розжига должна иметь определенный процент влажности, а потому хранить ее нужно на открытом воздухе над землей и только с накрытой верхней частью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды США (EPA).
Читайте также Каким образом законно заготовить дрова и не получить штраф
Известно, что древесина лучше всего горит при влажности в менее 20%. А разжигать огонь лучше всего газетами, сухим хворостом или полностью натуральными разжигателями.
Например, если у вас деревянный котел, то стоит придерживаться таких правил:
- Никогда не разжигайте огонь бензином, керосином или углем. А также не стоит сжигать мокрую или зеленую (невыдержанную) древесину.
- А вот много восковых и опилочных поленьев изготавливаются только для каминов с открытым очагом. Впрочем перед использованием искусственных поленьев – проверьте инструкцию по эксплуатации.
- В то же время держите дверцу дровяной печи закрытой, если вы не загружаете или не разжигаете огонь.
- Регулярно выводите пепел в закрытый металлический контейнер, а его храните контейнер на открытом воздухе.
Какие дрова лучшие для розжига?
Для быстрого и эффективного разжигания огня советуют выбирать породы деревьев с низкой плотностью и высокой воспламеняемостью. В список таких входят:
- Самым популярным вариантом является сосна, ведь имеет прекрасные свойства воспламенения: благодаря содержанию природных смол она легко воспламеняется, дает яркое пламя, а ее иголки и тонкие ветви часто используют как природный трут.
Но эта древесина легко прогорает и может образовывать определенный налет, а потому для домашних печей ее рекомендуют применять ограниченно.
- Еще одним распространенным материалом для розжига является ель.
Древесина быстро загорается и хорошо подходит для старта огня, но из-за недостаточного высыхания может давать больше дыма и быстро сгорать.
- Третий вариант – кедр, который ценится не только за быстрое воспламенение, но и за аромат.
Ценным является кора кедра, ведь тонкие полоски древесины используют часто для разжигания на открытом воздухе. Впрочем высокая цена и быстрое сгорание является минусом для длительного отопления.
Как хранить дрова зимой?
Чтобы дрова сохранились сухими и готовыми к использованию зимой, их нужно предварительно наколоть и хорошо просушить. Затем следует хранить под навесом, защищенным от снега и влаги, а длина полена должна быть примерно до 30 сантиметров.
Стоит запомнить, что дрова важно хранить так, чтобы не контактировали непосредственно с землей, ведь это повышает влажность и ухудшает их качество при горении. Соблюдение простых правил помогает дровам оставаться сухими и эффективно гореть.
Для отопления лучше всего выбирать плотную сухую древесину твердолиственных пород, поскольку она медленно горит и выделяет больше тепла, чем мягкие породы. Среди таких деревьев эффективными для длительного тепла в печах и котлах являются фруктовые и твердые породы, в частности дуб, ясень, бук, граб и клен.