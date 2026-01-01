Где можно легально приобрести дрова?

Украинцы, отапливающие собственный дом, должны знать особенности, предусмотренные законодательством, чтобы предотвратить штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя экспертного отдела Украинской природоохранной группы Петра Тестова. Купить дрова легально можно в лесхозах и на государственных предприятиях.

Легально приобрести дрова можно в лесхозе, но важно знать, что там продают не готовые колотые дрова, а сухостойные срезанные бревна, которые нужно самостоятельно вывезти и порубить.

Если человек приобрел такие дрова, расколол их и потом продает, у него должна быть товарная транспортная накладная и документ купли-продажи с лесхозом. Эти документы могут служить подтверждением легальности древесины.

Важно! На собственном участке или приусадебной территории человек имеет право рубить деревья без дополнительных документов, по своему усмотрению. Однако большинство дров, которые есть в продаже, поступают незаконно.

Чтобы приобрести дрова в лесхозе, нужно выполнить следующие шаги:

Обратитесь в ближайший лесхоз или лесничество.

Получите счет для оплаты.

Оплатите счет через терминал в лесничестве, в отделении банка или через онлайн-банкинг.

После оплаты договоритесь о доставке дров. При необходимости, оплату этих услуг осуществляют отдельно.

Контакты ответственных за продажу дров можно найти на сайтах и Facebook-страницах областных управлений лесного хозяйства и лесхозов.

