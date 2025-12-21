Можно ли заготавливать дрова из поваленных деревьев?

Если вы решили заготовить дрова самостоятельно, нужно четко соблюдать законодательство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Лесохозяйственные предприятия не имеют права позволять населению самостоятельно без лесорубного билета заготавливать дрова (сушняк, ветровал и так далее),

Нужно понимать, что лесорубный билет это специальное разрешение, его выдают "постоянные пользователи лесных угодий":

коммунальные;

лесохозяйственные предприятия.

Фактически, без разрешения сейчас можно собрать только лесную подстилку, сообщает Лесной кодекс Украины. То есть, у граждан без лесорубного билета есть возможность брать:

кору;

тонкие ветки;

хвою;

опавшие листья;

и другие природные остатки.

Важно! Сейчас за незаконную рубку придется заплатить штраф. Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях он составляет для обычных граждан от 510 до 1020 гривен.

Что еще важно знать о вырубке деревьев в Украине сейчас?