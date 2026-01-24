Когда срезать соседское дерево можно законно?

Нормы по высадке растительности установлены на расстоянии от 1 метра до 6 метров, в зависимости от того дерево это, или куст, но если ветви этого растения все же заходят за пределы соседского участка, то их разрешается срезать, отмечается в 105 статье Земельного кодекса Украины.

В целом это можно делать, в частности если ветви или корни затеняют соседскую территорию, или засоряют ее. Впрочем срезать ветви можно только в случае, если растение будет не повреждено. А еще советуют перед этим предупредить владельца соседского участка, чтобы решить ситуацию более мирным путем.

В случае, если сосед не реагирует на обращение, можно отправить ему официальное письмо с требованием осуществить обрезку и указать конкретный срок выполнения. Если этот срок истечет, то обрезать ветви, что мешают, можно законно и самостоятельно.

Кроме того, лицо, которая осуществила обрезку в таком случае, не несет ответственности за возможную гибель дерева, ведь заблаговременно предупредила о возможных работах.

Нарушение каких норм дает разрешение на срезание веток соседского дерева?

На сайте Горной городской военной администрации Луганской области напоминают, что в Украине есть нормы по высадке деревьев, а их нарушение свидетельствует о возможности срезать ветви, которые мешают.

Например для деревьев, которые имеют высоту в более 3 метров, высадка должны осуществляться на расстоянии не менее 4 – 6 метров от границы соседской территории.

Если же это дерево с высотой до 3 метров, то расстояние должны составлять не менее 2 метров от участка.

То есть если эти расстояния нарушены и, соответственно, ветви этих деревьев является преградой для использования собственного земельного участка по назначению, то права одного владельца сталкиваются с обязанностями другого.

Интересно! Если дерево, ветви которого мешают, является еще и больным или нестабильным, то оно считается опасным. И владелец этого дерева может нести ответственность, если будет вред от него.

