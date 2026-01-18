Насколько высоким может быть забор на участке?

Максимальная высота забора зависит от его размещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Сейчас нормы таковы:

максимальная высота забора на участке между соседями – 2 метра;

со стороны улицы заграждения разрешается выше – 2,5 метра.

Важно! Забором можно ограждать исключительно частные домовладения, а также – приусадебные участки.

Есть и объекты, которые могут иметь более высокие заграждения. Например, такие изменения допускаются для военных объектов. Там заграждение может быть высотой 3 метра.

Что делать, если забор выше установленных норм?

Узаконить более высокий забор невозможно. Чтобы решить этот вопрос, придется:

изменить конструкцию забора, чтобы он соответствовал определенным нормам;

или же заменить забор полностью.

К тому же для владельцев таких заборов установлен штраф за нарушение благоустройства, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, он сейчас составляет:

для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;

а для предпринимателей и чиновников несколько выше – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Что еще должны знать владельцы участков в Украине сейчас?