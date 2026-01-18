Наскільки високим може бути паркан на ділянці?

Максимальна висота паркану залежить від його розміщення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Наразі норми такі:

максимальна висота паркану на ділянці між сусідами – 2 метри;

з боку вулиці загородження дозволяється вище – 2,5 метри.

Важливо! Парканом можна огороджувати виключно приватні домоволодіння, а також – присадибні ділянки.

Є і об'єкти, які можуть мати вищі загородження. Наприклад, такі зміни допускаються для військових об'єктів. Там загородження може бути висотою 3 метри.

Що робити, якщо паркан вище встановлених норм?

Узаконити вищий паркан неможливо. Аби розв'язати це питання, доведеться:

змінити конструкцію паркану, аби він відповідав визначеним нормам;

або ж замінити паркан повністю.

До того ж для власників таких парканів встановлено штраф за порушення благоустрою, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, він наразі складає:

для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;

а для підприємців та чиновників дещо вищий – від 850 гривень до 1 700 гривень.

