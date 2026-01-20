Кто на самом деле владелец оставленных веток?

Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Каналу, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об управлении отходами" древесина относится к бытовым отходам. Статья 11 того же закона говорит, что субъектами права собственности на отходы являются физические и юридические лица, территориальные общины, государство.

Важно! В соответствии с пунктом 9.1.16. приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 № 105 "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины" древесина удаленных деревьев оприходуется и используется для собственных нужд или реализуется по рыночным ценам.

По словам юриста, средства от реализации древесины поступают балансодержателю объектов государственной или коммунальной формы собственности и используются на покрытие расходов. Ветки и непригодная древесина утилизируются, о чем составляется акт.

Максим Боярчуков Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Переход права собственности на отходы к другим субъектам осуществляется на основании договора между органом местного самоуправления и субъектом хозяйствования в сфере управления отходами или между субъектами хозяйствования в сфере управления отходами. С учетом вышеупомянутого, коммунальные службы обязаны утилизировать срезанные ветки деревьев, как отходы.

Как могут наказать за сбор веток

В то же время, по словам юриста, законодательством Украины не установлено ни административной, ни уголовной ответственности за осуществление сбора на дрова веток, срезанных коммунальными службами города, а также не установлен запрет на осуществление таких действий.

Конституционным принципом является принцип верховенства права, который закреплен в статье 8 Конституции Украины в соответствии с которым граждане осуществляют свои права по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом",

– говорит Максим Боярчуков.

С учетом того, что гражданам не запрещено собирать на дрова ветки, срезанные коммунальными службами города, то можно утверждать, что такие действия являются разрешенными.

Можно ли спилить ветки соседского дерева, залезшие на ваш участок?