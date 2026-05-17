Почему нельзя просто выкопать дерево?

Леса в Украине являются объектом государственной, коммунальной или частной собственности, а использование лесных ресурсов регулирует Лесной кодекс Украины.

По статье 69 Лесного кодекса, специальное использование лесных ресурсов возможно только на основании специального разрешения. То есть выкопать в лесу дерево можно только при наличии специальных документов:

лесного билета;

или лесорубного билета.

Дело в том, что любое дерево, даже маленький самосев или саженец, не является "ничейным". Оно входит в состав лесных ресурсов. Просто прийти с лопатой в лес и забрать дерево для дачи или двора юридически считается самовольным использованием лесных ресурсов.

Заметьте! Статья 66 Лесного кодекса позволяет украинцам свободно находиться в лесах и бесплатно собирать для собственного потребления ягоды, грибы, орехи, травяные растения, отмечает Лесное агентство Украины. Но деревья в этот перечень не входят.

Когда выкопать дерево все же можно

Законный вариант выкопать саженец в лесу для дачи или приусадебного участка все же существует. Для этого нужно получить разрешение от или владельца леса или его постоянного пользователя.

Это может быть:

государственное предприятие "Леса Украины" или местный лесхоз;

коммунальное предприятие;

частный владелец леса.

На практике легально получить дерево можно несколькими способами. Например, купить саженец в лесничестве или питомнике. Ведь лесхозы иногда продают декоративные и лесные саженцы официально.

Также можно получить разрешение на пересадку или выкапывание. Иногда это возможно во время санитарных работ или расчистки участков.

Какая ответственность за выкапывание дерева?

Если дерево повредить или выкопать незаконно, можно получить наказание. Законодательство предусматривает административную и даже уголовную ответственность.

По статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур влечет за собой штрафы:

для граждан - от 510 до 1020 гривен;

для должностных лиц - от 2 550 до 5 100 гривен.

Также могут начислить отдельно возмещение вреда по разным нормам в зависимости от породы, возраста и диаметра дерева.

Если же вред существенный или причинен на заповедных территориях, или речь идет о значительном количестве деревьев, ответственность не ограничится штрафом. В таких ситуациях может применяться статья 246 Уголовного кодекса Украины.

Согласно нормам этой статьи, за незаконную порубку или иное повреждение деревьев, которое повлекло существенный вред, предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен, арест, ограничение или лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела и размера нанесенного ущерба.

Когда пересаживать дерево?

Если же удалось получить дерево из леса законно, важно правильно выбрать время его пересадки. Лучше всего выбирать период, когда растение находится в состоянии покоя и не тратит много ресурсов на рост.

Традиционно наиболее благоприятными сезонами считаются ранняя весна и осень:

Весной пересадку специалисты рекомендуют проводить до начала активного движения сока – обычно с марта до середины апреля, в зависимости от региона и погодных условий. В это время почва уже оттаяла, но почки еще не распустились, поэтому дерево легче адаптируется к новому месту.

Осенью советуют выбирать для пересадки октябрь или ноябрь, когда дерево уже перешло в фазу покоя, но земля еще не промерзла. Так корневая система успеет частично прижиться до наступления холодов.

Зато пересаживать деревья летом нежелательно. В период жары и активного роста растение переживает значительный стресс из-за потери части корней и недостатка влаги. Это особенно плохо для хвойных деревьев, которые чувствительны к пересыханию корневой системы.

Важно! Доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко в комментарии Общественному посоветовала обязательно учитывать при пересадке корневую систему дерева. Например, елка имеет разветвленные корни, поэтому сажать ее возле дома не рекомендуют, чтобы не повредила фундамент и коммуникации.

Какие еще деревья могут повредить дом?

Некоторые декоративные растения могут тоже создавать проблемы для дома. Например, глициния известна быстрым ростом и мощными деревянистыми побегами, которые со временем утолщаются и начинают давить на конструкции. Из-за этого растение способно повреждать стены, водостоки и даже кровлю.

Не менее проблемным может быть и плющ. Его сильная корневая система проникает в мелкие трещины и щели, постепенно расширяя их и ослабляя поверхность стен. Кроме того, разрастание побегов иногда влияет и на состояние кровли.

Жасмин также нуждается в контроле. Если растение вовремя не обрезать, оно может забивать водосточные трубы, желоба, вентиляционные отверстия и блоки. В результате ухудшается циркуляция воздуха, накапливается влага, что создает благоприятные условия для появления плесени и попадания воды внутрь дома.