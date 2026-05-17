Чому не можна просто викопати дерево?

Ліси в Україні є об’єктом державної, комунальної або приватної власності, а використання лісових ресурсів регулює Лісовий кодекс України.

За статтею 69 Лісового кодексу, спеціальне використання лісових ресурсів можливе лише на підставі спеціального дозволу. Тобто викопати в лісі дерево можна тільки за наявності спеціальних документів:

лісового квитка;

або лісорубного квитка.

Річ у тім, що будь-яке дерево, навіть маленький самосів чи саджанець, не є "нічийним". Воно входить до складу лісових ресурсів. Просто прийти з лопатою в ліс і забрати дерево для дачі чи подвір’я юридично вважається самовільним використання лісових ресурсів.

Зауважте! Стаття 66 Лісового кодексу дозволяє українцям вільно перебувати в лісах і безплатно збирати для власного вжитку ягоди, гриби, горіхи, трав’яні рослини, зазначає Лісове агентство України. Але дерева до цього переліку не входять.

Коли викопати дерево все ж можна

Законний варіант викопати саджанець у лісі для дачі чи присадибної ділянки все ж існує. Для цього потрібно отримати дозвіл від або власника лісу або його постійного користувача.

Це може бути:

державне підприємство "Ліси України" або місцевий лісгосп;

комунальне підприємство;

приватний власник лісу.

На практиці легально отримати дерево можна кількома способами. Наприклад, купити саджанець у лісництві або розсаднику. Адже лісгоспи іноді продають декоративні та лісові саджанці офіційно.

Також можна отримати дозвіл на пересадку чи викопування. Іноді це можливо під час санітарних робіт або розчищення ділянок.

Яка відповідальність за викопування дерева?

Якщо дерево пошкодити або викопати незаконно, можна отримати покарання. Законодавство передбачає адміністративну та навіть кримінальну відповідальність.

За статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур тягне за собою штрафи:

для громадян — від 510 до 1020 гривень;

для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 гривень.

Також можуть нарахувати окремо відшкодування шкоди за різними нормами залежно від породи, віку та діаметра дерева.

Якщо ж шкода істотна або заподіяна на заповідних територіях, або йдеться про значну кількість дерев, відповідальність не обмежиться штрафом. У таких ситуаціях може застосовуватися стаття 246 Кримінального кодексу України.

Згідно з нормами цієї статті, за незаконну порубку або інше пошкодження дерев, яке спричинило істотну шкоду, передбачений штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень, арешт, обмеження чи позбавлення волі залежно від обставин справи та розміру завданих збитків.

Коли пересаджувати дерево?

Якщо ж вдалося отримати дерево з лісу законно, важливо правильно обрати час його пересадки. Найкраще обирати період, коли рослина перебуває у стані спокою й не витрачає багато ресурсів на ріст.

Традиційно найбільш сприятливими сезонами вважаються рання весна та осінь:

Навесні пересадку фахівці рекомендують проводити до початку активного руху соку – зазвичай із березня до середини квітня, залежно від регіону та погодних умов. У цей час ґрунт уже відтанув, але бруньки ще не розпустилися, тому дерево легше адаптується до нового місця.

Восени радять обирати для пересадки жовтень або листопад, коли дерево вже перейшло у фазу спокою, але земля ще не промерзла. Так коренева система встигне частково прижитися до настання холодів.

Натомість пересаджувати дерева влітку небажано. У період спеки та активного росту рослина переживає значний стрес через втрату частини коренів і нестачу вологи. Це особливо погано для хвойних дерев, які чутливі до пересихання кореневої системи.

Важливо! Доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко у коментарі Суспільному порадила обов'язково враховувати при пересадці кореневу систему дерева. Наприклад, ялинка має розгалужене коріння, тому садити її біля будинку не рекомендують, щоб не пошкодила фундамент і комунікації.

Які ще дерева можуть пошкодити будинок?

Деякі декоративні рослини можуть теж створювати проблеми для будинку. Наприклад, гліцинія відома швидким ростом і потужними дерев’янистими пагонами, які з часом товщають і починають тиснути на конструкції. Через це рослина здатна пошкоджувати стіни, водостоки та навіть покрівлю.

Не менш проблемним може бути й плющ. Його сильна коренева система проникає у дрібні тріщини та щілини, поступово розширюючи їх і послаблюючи поверхню стін. Крім того, розростання пагонів інколи впливає й на стан покрівлі.

Жасмин також потребує контролю. Якщо рослину вчасно не обрізати, вона може забивати водостічні труби, жолоби, вентиляційні отвори та блоки. У результаті погіршується циркуляція повітря, накопичується волога, що створює сприятливі умови для появи цвілі та потрапляння води всередину будинку.