Почему нельзя покупать дрова "с рук"?

Покупая дрова "с рук", то есть у продавцов без документов, человек может получить штраф. Об этом рассказал лесник из Киевской области Николай Коваленко в комментарии Новости.LIVE.

Дело в том, что поставщик древесины мог вырубить деревья незаконно. Если у него не было соответствующего разрешения, то отвечать за это будет и покупатель товара.

Без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы,

– объяснил лесник.

Эксперт отметил, что покупая дрова, покупатель должен всегда требовать чеков, накладных или других документов, которые подтверждают, что продавец заготовил древесину легально.

Какие штрафы за покупку дров без документов?

Отдельного закона, который определяет наказание за приобретение древесины "с рук", пока нет. Однако человек, который покупает нелегальную древесину, не имеет доказательств и документов в подтверждение ее происхождения.

Соответственно, он нарушает несколько законов Украины, когда перевозит и хранит такую древесину. А за нарушение законодательства предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (статья 65) определяет наказание за незаконную вырубку, перевозку и хранение древесины:

для обычных украинцев – 30 – 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1 020 гривен;

для должностных лиц – 150 – 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 2 550 до 5 100 гривен.

В случае повторного нарушения суммы штрафов возрастают вдвое:

для обычных граждан – от 60 до 90 необлагаемых минимумов, то есть 1 020 – 1 530 гривен;

для должностных лиц – от 600 до 900 необлагаемых минимумов, то есть 10 200 – 15 300 гривен.

Однако Уголовный кодекс Украины (статья 246) предусматривает еще и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса, нанесшую значительный ущерб природе.

Санкции этой статьи определяют:

штраф – от 1 тысячи до 1 500 прожиточных минимумов, то есть 17 – 25 тысяч гривен;

пробационный надзор, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Если такое нарушение совершили повторно или группой лиц по предварительному сговору, то тюремный срок может вырасти до 5 лет.

Вырубка леса в заповедниках или охранных зонах наказывается особенно строго:

штрафом в размере 1 500 – 2 тысячи необлагаемых минимумов, то есть от 25 500 до 34 000 гривен;

ограничением или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Заметьте! За тяжкие последствия заключение может увеличиться даже до 7 лет.

Как законно заготавливать дрова?