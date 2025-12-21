Чи можна заготувати дрова з повалених дерев?

Якщо ви вирішили заготувати дрова самостійно, потрібно чітко дотримуватись законодавства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Лісогосподарські підприємства не мають права дозволяти населенню самостійно без лісорубного квитка заготовляти дрова (сушняк, вітровал тощо),

– зазначає видання.

Потрібно розуміти, що лісорубний квиток це спеціальний дозвіл, його видають "постійні користувачі лісових угідь":

комунальні;

лісогосподарські підприємства.

Фактично, без дозволу зараз можна зібрати лише лісову підстилку, повідомляє Лісовий кодекс України. Тобто, у громадян без лісорубного квитка є змога брати:

кору;

тонкі гілки;

хвою;

листя, що опало;

та інші природні залишки.

Важливо! Зараз за незаконну рубку доведеться сплатити штраф. Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення він складає для звичайних громадян від 510 до 1020 гривень.

Що ще важливо знати про вирубку дерев в Україні зараз?