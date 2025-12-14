Как выкопать сосну в лесу?

Выкапывать сосну в лесу самовольно нельзя. Это разрешено только, если лицо имеет лесорубный билет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Практика вдохновения".

Читайте также Ель или пихта: как распознать разницу между хвойными деревьями

Важно! Лесорубный билет выдается лесохозяйственными органами.

В то же время, даже при наличии этого документа, нужно знать определенные нюансы:

зимой и летом пересадка такого дерева запрещена;

лучше, чтобы пересадка происходила осенью (до заморозков) или ранней весной – благодаря этому, дерево точно приживется.

Обратите внимание! Выкапывание без специального разрешения считается незаконным. За такое нарушение можно получить значительный штраф.

Можно ли посадить сосну на участке?

Даже если вам удалось выкопать елку, следующая проблема будет заключаться в том, чтобы ее высадить. В комментарии Суспильному доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко указала, что необходимо учитывать то, насколько широкой и сильной является прикорневая система такого дерева.

Например, высадка елки возле дома может привести к проблемам. Ведь корневая система этого дерева способна повредить фундамент и коммуникации.

Что еще важно знать о елках сейчас?