Чем отличаются пихта и ель?

Высота этих деревьев обычно достигает от 18 до 60 метров, а форма напоминает конус или пирамиду. Но чаще всего эти деревья используют как рождественские елки, передает 24 Канал со ссылкой на образовательный ресурс от Университета штата Огайо.

Ель

Елки имеют хвою, которая прикреплена отдельно к ветвям с помощью коротких колючкообразных структур. Сохраняют деревья хвою в течение 4 – 5 лет, прежде чем сбросить ее.

Когда это происходит, то колышки остаются прикрепленными к ветвям, из-за чего становятся шершавыми на ощупь после того, как хвоя исчезает.

Хвоя ели жесткая и заостренная, а также имеет характерную квадратную форму. Кроме того, она легко перекатывается между пальцами.

Пихта

У пихт также хвоя прикреплена к ветвям отдельно, но у этих хвойных нет колючек, поэтому ветви не остаются шероховатыми после опадения хвоинки (аналог листьев).

Основа хвои расширяется до круглой формы, что придает ей вид дротика с присыпальцем на кончике. И когда иголку срывают с ветки или она опадает естественным путем, то остается небольшой круглый след от листка.

Кроме того, хвоя пихты мягкая и плоская, а перекатывать моль пальцами ее нельзя. Характерным признаком еще и то, что хвоя пихты выделяет цитрусовый аромат при раздавливании.

Какие шишки и форма у пихты и ели?

Положение шишек пихты прямо стоят на ветке, зато у ели они висят вниз, в соответствии с данными базы Fire Effects Information System (FEIS), которая создана Службой леса США. Остаток после созревания шишки на деревьях также остается разный: у пихты – распадается на ветке, остаются только семена; у ели – выпадает целой, шишка падает на землю.

Что касается крон, то и здесь у хвойных есть признаки, благодаря которым можно их отличить, отмечается на сайте "Яскрава клумба":

Пихта в дикой природе имеет симметричную и пышную крону, чаще всего – в молодом возрасте.

Ель имеет пирамидальную форму, но имеет различные вариации.

Другие факты о хвойных