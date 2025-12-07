Какие елки не осыпаются?
Среди деревьев, склонных к сбрасыванию иголок, есть ель, которая имеет короткую и жесткую хвою, передает 24 Канал со ссылкой на Balsam Hill.
Читайте также Можно ли сажать елку во дворе: ответ удивит всех
У таких деревьев крепкие ветви и они хорошо подходят для поддержки тяжелых шариков и украшений. А еще они обычно голубовато-зеленые или темно-зеленые.
Если проанализировать сосну, то это один из самых бюджетных деревьев. Они имеют длинные и мягкие хвои, собраны в пучки, которые придают декору уникальной текстуры и внешнего вида. Поэтому мягкие ветви лучше всего подходят для минималистичного декора.
К минусам такой елки входит то, что они производят больше сока, чем другие сорта, который может быть липким и его трудно чистить.
Зато пихта среди тех, кто хорошо держат ветви, а значит, такие рождественские елки будут стоять дома в течение всех рождественских и новогодних праздников. Кроме того, сосна имеет приятный аромат и мягкие иглы.
Заметьте! Среди хвойных лучше всего сохраняются еще такие два вида дерева, а именно ель Нордмана и Фрейзерова ель.
Сколько могут стоять рождественские елки?
Известно, что пихта, особенно пихта благородная, отличается своей долговечностью среди других хвойных. На сайте Dengarden отмечаются, что они могут оставаться свежими в течение 6 – 8 недель при надлежащем уходе.
Зато пихта Фрейзера может оставаться свежей от 4 до 6 недель в помещении. Что интересно такой срок хранения принадлежит и сосне обыкновенной.
Как выбрать свежую елку: сначала стоит провести рукой по ветвям дерева, осторожно дергая, и если они ломкие, опадают или коричневеют, то стоит поискать лучше дерево. Дело в том, что если от среза дерева прошло более недели, то лучше срезать конец ствола перед тем, как везти домой елку.
Чем отличаются хвойные деревья?
Главный признак, который отличает ель от пихты – форма хвойных иголок. Например у ели иглы жесткие и острые, а у пихты – мягкие и плоские.
Также у ели каждая игла сидит на небольшой ножке, а потому когда игла опадает – ножка остается, и ветка становится шероховатой. А в пихте игла прикреплена плоско, без выступлений – когда они опадают, на ветке остается гладкий рубец.
Что касается шишек, то они у ели свисают вниз и при созревании часто падают целые, а в лике шишки растут вертикально, а распадаются прямо на дереве, оставляя на ветке только центральную ось.