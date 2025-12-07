Что отличает ель и пихту?

Существенной разницей для обоих хвойных деревьев является форма игл, где, например, в ели они жесткие и острые, а перекрутить между пальцами довольно легко, а вот в пихте все наоборот, передает 24 Канал со ссылкой на Университет штата Огайо.

У ели иглы прикреплены к маленькому стебельку, а потому когда игла опадает – ножка остается и ветка ощутимо жесткая.

У пихты иглы мягкие и плоские, а внизу имеют обычно две светлые полоски. А самым характерным признаком по которому можно отличить пихту от ели, это то, что в пихте иглы нельзя катать между пальцами.

Кроме того, игла пихты прикреплена "плоско", без выступлений, и после опадения остается гладкий рубец, то есть ветка остается гладкой.

Еще отличает их сброс хвои: ель, прежде чем сбросить хвою, сохраняет ее в течение 4 – 10 лет; зато хвоя пихты при раздавливании выделяет характерный, даже цитрусовый, аромат, что часто используется для свечей.

Что касается шишек, то у ели они свисают вниз и после созревания обычно падают целыми. А вот у пихты шишки растут вертикально вверх и рассыпаются прямо на дереве, оставляя только центральную ось.

Где растут деревья для рождественских елок?

Пихту можно преимущественно встретить в умеренных регионах северного полушария. Вырасти такие деревья могут до 40 метров в высоту. В общем их стволы прямые, а кора толстая и чешуйчатая, пишут на портале Mean Green Garden.

А вот ель растет обычно в прохладных и более горных регионах, например Карпаты или Альпы. Они предпочитают влажные и хорошо дренированные почвы на высоте от 50 до более 4 тысяч метров над уровнем моря.

Кстати, именно пихту чаще всего используют как рождественскую елку, учитывая ее форму и аромат. Кроме того, смолу дерева часто используются для производства древесины или строительства.

Несмотря на то, что пихту также могут украшать к праздникам, это дерево часто используют именно для столярных работ, например напольное покрытие, или даже в производстве бумажной массы.

Есть ли штраф за купленную елку?