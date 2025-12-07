Що відрізняє смереку та ялицю?

Суттєвою різницею для обох хвойних дерев є форма голок, де, наприклад, в смереки вони жорсткі й гострі, а перекрутити між пальцями доволі легко, а от в ялиці все навпаки, передає 24 Канал з посиланням на Університет штату Огайо.

У смереки голки прикріплені до маленького стебельця, а тому коли голка опадає – ніжка залишається і гілка відчутно жорстка.

В ялиці голки м'які та плоскі, а внизу мають зазвичай дві світлі смужки. А найхарактернішою ознакою за якою можна відрізнити ялицю від смереки, це те, що в ялиці голки не можна катати між пальцями.

Крім того, голка ялиці прикріплена "плоско", без виступів, і після опадання лишається гладкий рубець, тобто гілка лишається гладенькою.

Ще відрізняє їх скидання хвої: смерека, перш ніж скинути хвою, зберігає її впродовж 4 – 10 років; натомість хвоя ялиці при роздавлюванні виділяє характерний, навіть цитрусовий, аромат, що часто використовується для свічок.

Щодо шишок, то в смереки вони звисають вниз й після дозрівання зазвичай падають цілими. А от в ялиці шишки ростуть вертикально вгору і розсипаються прямо на дереві, залишаючи тільки центральну вісь.

Де ростуть дерева для різдвяних ялинок?

Ялицю можна переважно зустріти в помірних регіонах північної півкулі. Вирости такі дерева можуть до 40 метрів заввишки. Загалом їхні стовбури прямі, а кора товста та луската, пишуть на порталі Mean Green Garden.

А от смерека росте зазвичай в прохолодніших та більш гірських регіонах, як-от Карпати чи Альпи. Вони віддають перевагу вологим та добре дренованим ґрунтам на висоті від 50 до понад 4 тисяч метрів над рівнем моря.

До речі, саме ялицю найчастіше використовують як різдвяну ялинку, враховуючи її форму та аромат. Крім того, смолу дерева часто використовуються для виробництва деревини чи будівництва.

Попри те, що ялицю також можуть прикрашати до свят, це дерево часто використовують саме для столярних робіт, як-от підлогове покриття, або навіть у виробництві паперової маси.

Чи є штраф за куплену ялинку?