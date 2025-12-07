Яка відстань може бути від дерева до паркану?

На дерева, що були висаджені до 2019 року ці норми не поширюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Скільки гектар землі можуть виділити учаснику бойових дій у грудні 2025 року

Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,

– йдеться у публікації.

Водночас ДБН Б.2.2-12:2019 встановлюють, що:

відстань від стовбура до паркану повинна бути як мінімум 4 – 6 метрів;

також ця відстань має враховувати діаметр крони.

Зауважимо, що відстань від дерева до паркану не може бути менш як половина діаметра крони. На практиці це виглядає так:

уявимо, що крона має діаметр 10 метрів;

відповідно, радіус – 5 метрів, а отже відстань не може бути менше цього значення.

Що важливо знати власникам земельних ділянок в Україні?