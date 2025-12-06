Яку площу землі можуть надати УБД позачергово?

Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу розповіла, що для отримання безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності УБД має звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади. Також можна звернутись до органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

Законодавство дозволяє отримання УБД земельних ділянок у таких розмірах:

Для садівництва (до 0,12 гектара),

Для ведення особистого селянського господарства (до 2,0 гектара),

Для будівництва житлового будинку (до 0,25 гектара – у селах, 0,15 гектара у селищах, 0,10 гектара у містах),

Для дачного будівництва (до 0,10 гектара).

Лариса Величко вказує, що зацікавлені УБД разом з клопотанням, у якому вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри подають в додатках:

обов'язково необхідно мати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

документи, що посвідчують особу та що підтверджують право на пільги при отриманні земельних ділянок.

Важливо! Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування розглядає клопотання протягом 30 днів, після чого приймає рішення про надання дозволу або мотивовану відмову. За відсутності відповіді протягом встановленого терміну заявник має право звернутися до суду.

Які обмеження діють під час воєнного стану?

Лариса Величко звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України, згідно з якими під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Ті ж обмеження стосуються і українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Лариса Величко Юрист Адвокатського об'єднання GRACERS Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації.

Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність

громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 1 січня 2002 року).

