Приватизувати город поки не можна

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасовий захід для захисту державних ресурсів.

За словами фахівців, у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.

  • Також підготуйте запит до місцевої влади. Офіційно попросіть пояснити підстави заборони та отримати письмову відповідь.
  • Зафіксуйте факт користування.Фотографії обробленої землі, акти огляду або свідчення сусідів можуть стати доказами ваших прав.
  • Після скасування воєнного стану – відновіть процедуру приватизації. Обмеження тимчасові. Після їх скасування ви зможете подати заяву на оформлення власності.

Як в Україні оформити спадщину на пай у 2025 році?

  • Оформлення спадщини на земельний пай вимагає звернення спадкоємця до нотаріуса не пізніше ніж через пів року після смерті спадкодавця.

  • Якщо документи на пай втрачені, їх потрібно відновити через Держгеокадастр або звернутися до суду з доказами права на землю.