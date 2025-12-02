Приватизировать огород пока нельзя
В период военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это временная мера для защиты государственных ресурсов.
По словам специалистов, в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.
Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.
Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.
- Также подготовьте запрос к местным властям. Официально попросите объяснить основания запрета и получить письменный ответ.
- Зафиксируйте факт пользованияфотографии обработанной земли, акты осмотра или показания соседей могут стать доказательствами ваших прав.
- После отмены военного положения – возобновите процедуру приватизации. Ограничения временные. После их отмены вы сможете подать заявление на оформление собственности.
Как в Украине оформить наследство на пай в 2025 году?
Оформление наследства на земельный пай требует обращения наследника к нотариусу не позднее чем через полгода после смерти наследодателя.
Если документы на пай утеряны, их нужно восстановить через Госгеокадастр или обратиться в суд с доказательствами права на землю.