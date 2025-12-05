Какая ответственность за покупку не сертифицированной елки?

За покупку елки без документов, подтверждающих ее легальность, могут наложить штраф от 510 до 1700 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции. Согласно сообщению, покупая нелегальную елку, украинцы нарушают природоохранное законодательство и рискуют способствовать незаконной вырубке деревьев.

За незаконные действия предусмотрены штрафы:

Нарушение использования лесфонда: граждане – от 102 до 238 гривен, должностные лица – от 170 до 272 гривен.

Незаконная вырубка деревьев: граждане – от 510 до 1020 гривен, должностные лица – от 2550 до 5100 гривен.

Продажа и покупка елок без документов: штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией.

Чтобы избежать проблем, важно проверять наличие чипа с уникальным штрихкодом на срезе елки, а также требовать документы, подтверждающие законность ее продажи. Рекомендуется покупать новогоднее дерево на официальных елочных рынках и сохранять чек или другие подтверждения покупки.

