Где посадить сосну?

На участке вполне возможно высаживать низкорослые декоративные сорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на BotanicMarket. Тем, у кого перед особняком целый парк, подойдут сорта любого вида и размера. У сосны, как и у любого другого растения, есть преимущества и недостатки, однако первых значительно больше, чем вторых.

Сосны относятся к роду Pinus, имеют отличительные черты, которые делают их не только визуально впечатляющими, но и экологически ценными. Они обычно имеют высокие прямые стволы, покрытые шероховатой чешуйчатой корой, и похожие на зонтик листья, похожие на иголки. Хвоя собрана в пучки, от двух до пяти штук в пучке, в зависимости от вида.

Одной из отличительных особенностей сосен является способ размножения с помощью шишек, которые содержат семена, высвобождающиеся для прорастания в благоприятных условиях. Сосны хорошо приспособлены к различным средам, от горных склонов до прибрежных равнин, что делает их универсальным и долговечным выбором как для украинских садов, так и для лесов.

Какие преимущества посадки сосен?

Преимуществ у этого хвойного растения очень много, из-за чего они популярны у людей, которые стремятся облагородить свое имение.

Отличные декоративные качества и разнообразие вариантов. Крона сосны может быть ажурной, пирамидальной, раскидистой, округлой. Цвет хвои и ее размер также достаточно разнообразны. Она бывает темно-зеленой, голубой, желтой. Высаживая рядом сосны разных видов, можно достичь интересного эффекта уже в результате игры цветов и формы хвои.

Дерево долговечное. Посадите его у себя на участке, и оно будет радовать вас всю вашу жизнь. И не только вас, но и ваших детей, и внуков.

Сосны неприхотливы к выбору почвы. Лучше всего они растут на суглинистых и супесчаных почвах. Но и на большинстве других, могут чувствовать себя прекрасно. Между прочим, латинское название сосны – Pinus. Оно происходит от кельтского наименования скал. И это название растение получило потому, что многие ее виды растут даже на каменистых склонах гор.

Уход за соснами несложный. Нужен только полив, необязательно регулярный, санитарная обрезка (удаление засохших веток). Причем постоянного присмотра сосны требуют лишь до трехлетнего возраста. Взрослое растение становится настолько сильным, что уже ничто его не может повредить.

Сосны выделяют фитонциды – летучие активные вещества, уничтожающие бактерии или резко замедляющие их рост. Они полезны как для самих сосен, так и для растений, расположенных рядом с деревом, и для человека. Среди прочего, сосновые фитонциды губительны для возбудителя туберкулеза – палочки Коха, а также для кишечной палочки.

Сосны не нуждаются в зимнем укрытии, холодов не боятся. Правда, в регионах, где могут быть сильные и длительные морозы, следует подстраховаться и укрыть на зиму молодые (до года) растения.

Со временем хвоя опадает. С одной стороны, это, вроде как, недостаток – ведь ее нужно сгребать, чтобы не портила вид. Но сосновые иголки можно и нужно использовать для защиты почвы и растений от быстрого высыхания, холода, а, отчасти – и от вредителей. Так что выбрасывать ее ни в коем случае не следует.

Какие недостатки имеют сосны?

Сосны очень чувствительны к чистоте воздуха. Выхлопные газы, промышленные выбросы, даже пыль действуют на них неблагоприятно.

Сосны довольно быстро растут и многие виды со временем становятся слишком высокорослыми. Пышная крона находится на вершине дерева и это несколько ухудшает его декоративные качества. Кроме того, большие деревья создают много тени. В одних случаях это даже желательно, в других – нет.

Эти деревья имеют очень мощную корневую систему. Она – один из факторов высокой выживаемости растения. Но иногда сосновые корни могут стать источником неприятностей – ломать дорожки, повреждать фундамент ограждения и даже сооружения. Здесь можно дать простой совет – не сажайте высокорослые сорта вплотную к дому или забору.

Обратите внимание! Видов сосны много, среди них есть и совсем низкорослые. А это позволяет использовать растение на приусадебной территории, несмотря на указанные выше недостатки.

