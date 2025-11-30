Можно ли найти белые грибы в декабре?

Из-за значительного снижения температуры и появления снежного покрова в декабре, белые грибы фактически не растут. Но весной и ближе к лету они начинают появляются в разных местах – в лиственных и хвойных лесах, возле лесных троп и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Всего в Украине белые грибы можно найти во влажных лесах Украины, то есть в Карпатах и на Полесье. А еще они растут целыми семьями, а потому их часто можно найти в одном месте до 17 штук и даже больше.

Белые грибы имеют большие мясистые коричневые шляпки и толстые белые ножки.

В зависимости от возраста и места цвет шляпки может меняться – бывают желтоватые, светло-коричневые и темно-бурые.

Размер белого гриба обычно 10 – 15 сантиметров в высоту, но иногда они имеют даже 30 сантиметров в высоту и до 40 сантиметров в диаметре.

Как сообщается на сайте Национального природного парка "Хотинский", название белый гриб получил из-за своей равномерно-белой окраски мякоти, которая не теряется даже при сушке. Кроме того, цвет шляпки белого гриба зависит от деревьев, под которым он растет.

Какие грибы можно собирать зимой?