Какой штраф за нелегальную срубку елки?

И это может быть даже дороже, чем ее приобретение в специальных лесхозах, пишет 24 Канал со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

Например, если незаконно срубить елку в лесу, то можно получить штраф в размере от 510 до 1 020 гривен. А если человека уже не впервые за год штрафуют за незаконную вырубку любых деревьев в лесу, то от 1 020 до 1 530 гривен.

Для должностных лиц штраф предусмотрен больший – от 2 550 до 5 100 гривен.

Если срубить елку в пределах населенного пункта, то для обычных людей предусмотрено 170 – 510 гривен штрафа, для должностного лица или предпринимателя – 510 – 850 гривен.

Как проверить, является ли елка легальной?

Накануне зимних праздников местные власти населенных пунктов сообщает места, где официально разрешена продажа елок. Все елки, сосны и т.д. должны быть чипированы или содержать этикетки с информацией о лесном хозяйстве и дерево.

Есть ли уголовная ответственность в таких случаях?

Законодательством предусмотрена не только административная ответственность и штраф, но и уголовная. Это указано в статье 246 Уголовного кодекса Украины.

Например, если незаконная вырубка деревьев привела к причинению существенного вреда, то в таком случае придется заплатить 17 – 25,5 тысяч гривен.

Предусмотрена также ответственность в виде пробационного надзора на срок до трех лет. Это правонарушение еще наказывается ограничением или даже лишением свободы до трех лет.

Если человек совершил те же действия повторно и сговорился с группой лиц, то в ей грозит ограничение или лишение свободы сроком 3 – 5 лет. Если эти действия были совершены в пределах заповедников, на территориях заповедного фонда и в лесах, охраняемых, то штраф составит 25,5 – 34 тысяч гривен.

Важно! Если вырубка лесов привела к тяжелым последствиям, то лицо могут ограничить или лишить свободы, сроком от 5 до 7 лет.

Что еще следует знать о вырубке лесов?