Как выбирать елку для посадки?

Перед тем как сажать елку, надо ее сначала выбрать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Чтобы принять правильное решение и выбрать лучший посадочный материал, необходимо определиться с особенностями и характеристиками растения, среди которых особого внимания стоят некоторые моменты.

Морозостойкость. Желательно выбирать те виды, которые беспроблемно переносят холод. Пихты и кипарисы считаются не особо морозостойкими, тогда как голубая ель относится к одним из самых выгодных решений для северных и центральных областей Украины. Несмотря на это, важно после посадки первые несколько лет организовывать для растения укрытие на зиму;

Склонность к ожогам. Подобная проблема актуальна для молодых деревьев весной. Наибольшей чувствительностью отличается западная туя, канадская ель, и кипарисовик Лавсона. Если человек хочет посадить именно указанные виды растений, рекомендуется в начале весны укрыть их специальными сетками, которые создадут дополнительную тень. Как только произойдет полноценная адаптация, можно смело снимать укрытие;

Особенности условий выращивания. Несмотря на неприхотливость самого вида, важно учитывать особенности некоторых растений. Например, сосны считаются светолюбивыми, причем только несколько подвидов могут переносить относительную полутень.

Обратите внимание! Пихта, кипарис и туя наоборот, не могут нормально расти под воздействием прямых солнечных лучей. Поэтому для их выращивания нужно позаботиться о создании полутени. Влагопроницаемость почвы также влияет на рост елки. Большинство хвойных страдают от застоя влаги и недостатка питательных веществ в почве. Только сосна относится к засухоустойчивым видам.

Как высаживать и ухаживать за елкой?

Выбирая саженцы ели, рекомендуется обратить внимание на варианты с закрытой корневой системой, ведь пересыхание этой части может стать причиной гибели растения. Покупать посадочный материал рекомендуется в специальных садовых центрах. Здоровый саженец имеет хвою яркого цвета, естественный блеск и отсутствие сухих иголок. Сама корневая часть должна находиться полностью в контейнере.

Посадка ели в открытый грунт должна происходить весной (в середине или в конце апреля), но разрешается также заниматься высадкой в августе или в первых числах сентября. Именно в отмеченные периоды происходит разрастание корневой системы, и само хвойное дерево легко приживается на новой локации.

Если владелец земельного участка планирует высаживать елку высотой более 3 метров, заниматься подобной процедурой рекомендуется с ноября по март, отмечает Greensad, причем необходимо использовать специальный подмороженный земляной ком. Декоративная елка небольших размеров подходит для высадки недалеко от дома.

Важно! Большим растениям нужна большая территория и минимум соседних растений, поскольку в противном случае он будет забирать влагу и питательные вещества у других культур. Поэтому его необходимо высаживать как можно дальше от огорода. Низкорослые деревья нуждаются в достаточном количестве солнечного света, в противном случае они быстро потеряют свою эстетичность. Что касается больших елей, достаточное количество света позволяет полноценно формировать крону.

