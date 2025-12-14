Чим відрізняються ялиця та ялина?

Висота цих дерев зазвичай сягає від 18 до 60 метрів, а форма нагадує конус або ж піраміду. Але найчастіше ці дерева використовують як різдвяні ялинки, передає 24 Канал з посиланням на освітній ресурс від Університету штату Огайо.

Ялина

Ялинки мають хвою, яка прикріплена окремо до гілок за допомогою коротких колючкоподібних структур. Зберігають дерева хвою впродовж 4 – 5 років, перш ніж скинути її.

Коли це відбувається, то кілочки залишаються прикріпленими до гілок, через що стають шорсткими на дотик після того, як хвоя зникає.

Хвоя ялини жорстка та загострена, а також має характерну квадратну форму. Крім того, вона легко перекочується між пальцями.

Ялиця

У ялиць також хвоя прикріплена до гілок окремо, але в цих хвойних немає колючок, тому гілки не залишаються шорсткими після опадання хвоїнки (аналог листя).

Основа хвої розширюється до круглої форми, що надає їй вигляду дротика з присисальцем на кінчику. І коли голку зривають з гілки або вона опадає природним шляхом, то залишається невеликий круглий слід від листка.

Крім того, хвоя ялиці м'яка та плоска, а перекочувати міль пальцями її не можна. Характерною ознакою ще є й те, що хвоя ялиці виділяє цитрусовий аромат при роздавлюванні.

Які шишки та форма в ялиці та ялини?

Положення шишок ялиці прямо стоять на гілці, натомість в ялини вони висять до низу, відповідно до даних бази Fire Effects Information System (FEIS), яка створена Службою лісу США. Залишок після дозрівання шишки на деревах також залишається різний: у ялиці – розпадається на гілці, залишаються тільки насіння; у ялини – випадає цілою, шишка падає на землю.

Щодо крон, то і тут у хвойних є ознаки, завдяки яким можна їх відрізнити, зазначається на сайті "Яскрава клумба":

Ялиця в дикій природі має симетричну та пишну крону, найчастіше – в молодому віці.

Ялина має пірамідальну форму, але має різні варіації.

