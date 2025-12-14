Чим відрізняються ялиця та ялина?
Висота цих дерев зазвичай сягає від 18 до 60 метрів, а форма нагадує конус або ж піраміду. Але найчастіше ці дерева використовують як різдвяні ялинки, передає 24 Канал з посиланням на освітній ресурс від Університету штату Огайо.
Читайте також Ризикувати не варто: який штраф за зрубану ялинку в лісі
- Ялина
Ялинки мають хвою, яка прикріплена окремо до гілок за допомогою коротких колючкоподібних структур. Зберігають дерева хвою впродовж 4 – 5 років, перш ніж скинути її.
Коли це відбувається, то кілочки залишаються прикріпленими до гілок, через що стають шорсткими на дотик після того, як хвоя зникає.
Хвоя ялини жорстка та загострена, а також має характерну квадратну форму. Крім того, вона легко перекочується між пальцями.
- Ялиця
У ялиць також хвоя прикріплена до гілок окремо, але в цих хвойних немає колючок, тому гілки не залишаються шорсткими після опадання хвоїнки (аналог листя).
Основа хвої розширюється до круглої форми, що надає їй вигляду дротика з присисальцем на кінчику. І коли голку зривають з гілки або вона опадає природним шляхом, то залишається невеликий круглий слід від листка.
Крім того, хвоя ялиці м'яка та плоска, а перекочувати міль пальцями її не можна. Характерною ознакою ще є й те, що хвоя ялиці виділяє цитрусовий аромат при роздавлюванні.
Які шишки та форма в ялиці та ялини?
Положення шишок ялиці прямо стоять на гілці, натомість в ялини вони висять до низу, відповідно до даних бази Fire Effects Information System (FEIS), яка створена Службою лісу США. Залишок після дозрівання шишки на деревах також залишається різний: у ялиці – розпадається на гілці, залишаються тільки насіння; у ялини – випадає цілою, шишка падає на землю.
Щодо крон, то і тут у хвойних є ознаки, завдяки яким можна їх відрізнити, зазначається на сайті "Яскрава клумба":
- Ялиця в дикій природі має симетричну та пишну крону, найчастіше – в молодому віці.
- Ялина має пірамідальну форму, але має різні варіації.
Інші факти про хвойні
До найшвидше ростучих хвойних дерев входить біла східна сосна, яка може досягати до 20 – 30 метрів. Її швидкий ріст особливо помітний у молодому віці, приблизно від 10 до 40 років, коли дерево додає до 50 сантиметрів на рік.
До списку таких входить ще і ялина ситхінська, яка додає в рік від 1,5 до 2 метрів за сприятливих умов. Висота дерева може досягати до 27 метрів, а об'єм ялини є суттєвим.
Серед найстійкіших, які можуть зберігати свіжість до 10 тижнів, є ялиці. Вони залишаються декоративними протягом різдвяних свят.
Ялина Нордмана та Фрейзерова ялина також добре тримаються, зберігаючи свіжість 4 – 6 тижнів за належного догляду. Їхні гілки міцні й здатні витримувати важкі прикраси, а темно-зелений колір робить дерево привабливим для святкового декору.