Який розмір штрафу за незаконне зрубування ялинки?

На визначення розміру штрафу впливає місце вирубки, повідомляє 24 Канал з посиланням на державне підприємство "Ліси України".

Також грає роль діаметр вирубаного дерева:

до 10 сантиметрів – 893 гривні, у заповідній зоні – 7,6 тисячі гривень;

від 10,1 до 14 сантиметрів – 1,5 тисячі гривень, у зоні, яка вважається заповідною – 13,3 тисячі гривень;

від 14,1 до 18 сантиметрів – більш як 4 тисячі гривень, а у заповіднику – 34,7 тисячі гривень.

Водночас потрібно врахувати такі нюанси:

протягом січня та грудня розмір штрафів зростає у 3 рази;

а за істотну шкоду може понести кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу! Істотною вважається шкода більш як 30,2 тисячі гривень.

Аби не потрапити у незручну ситуацію, потрібно купувати ялинку зі спеціальним позначенням. Це підтверджуватиме, що її зрубали легально.

Підтвердженням легальності та безпечності різдвяних дерев є бирки зі штрих-кодом або самоклеючі етикетки. Ялинки маркуються в обов'язковому порядку,

– наголошується в повідомленні.

Важливо! Для перевірки бірки, можна скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".

Що ще важливо знати про ялинки зараз?