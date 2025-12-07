Чи можна посадити ялинку біля будинку?

Ялинку біля будинку садити дозволено. Проте це доволі небезпечно робити, повідомляє 24 Канал.

У коментарі Суспільному кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко розповіла, що ялинка доволі небезпечна, адже це дерево:

має доволі міцну систему коріння, яка може пошкодити фундамент;

може вирости доволі високим і "завалитись", а отже пошкодити дах та дроти.

До того ж, як повідомляє Ukr.Media, хвойні дерева є доволі небезпечними. Адже вони підвищують кислотність ґрунту. А це небезпечно для деяких видів рослин.

Зверніть увагу! Ялинка створює значну тінь на ділянці через свої об'єми. Враховуйте це при посадці.

Що ще важливо знати про ялинки перед новорічними святами?

Ялинку також не варто висаджувати біля паркану. Адже в Україні є встановлені будівельні норми, що регулюють мінімальну дистанцію між стовбуром та огорожею. Йдеться саме про паркан з боку сусідів.

Під час вибору зимового дерева, ви могли помітити різні його види. Зокрема, ялицю та смереку. Ці хвойні дерева мають різну форму голок та низку інших вагомих відмінностей.

Важливо! За купівлю ялинки без підтверджувальних документів, зараз можна отримати штраф: від 510 гривень до 1 700 гривень. Окрім того, правоохоронці мають право конфіскувати куплене дерево.