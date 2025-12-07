Можно ли посадить елку возле дома?

Елку возле дома сажать разрешено. Однако это довольно опасно делать, сообщает 24 Канал.

Читайте также Сколько гектаров земли могут выделить участнику боевых действий в декабре 2025 года

В комментарии Суспильному кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко рассказала, что елка довольно опасна, ведь это дерево:

имеет довольно прочную систему корней, которая может повредить фундамент;

может вырасти довольно высоким и "завалиться", а значит повредить крышу и провода.

К тому же, как сообщает Ukr.Media, хвойные деревья являются довольно опасными. Ведь они повышают кислотность почвы. А это опасно для некоторых видов растений.

Обратите внимание! Елка создает значительную тень на участке из-за своих объемов. Учитывайте это при посадке.

Что еще важно знать о елках перед новогодними праздниками?

Елку также не стоит высаживать возле забора. Ведь в Украине есть установленные строительные нормы, регулирующие минимальную дистанцию между стволом и забором. Речь идет именно о заборе со стороны соседей.

При выборе зимнего дерева, вы могли заметить различные его виды. В частности, пихту и ель. Эти хвойные деревья имеют разную форму игл и ряд других весомых различий.

Важно! За покупку елки без подтверждающих документов, сейчас можно получить штраф: от 510 гривен до 1 700 гривен. Кроме того, правоохранители имеют право конфисковать купленное дерево.