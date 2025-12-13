Яке хвойне дерево росте найшвидше?
Біла східна сосна вважається одним із найперспективнішим для швидкого вирощуванням хвойним деревом, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Сумського національного аграрного університету.
Через невимогливість до ґрунтів та клімату, а ще морозостійкість, дерево є придатним для багатьох регіонів України. Крім того, ці властивості використовують в лісових насадженнях з метою створення ростючих деревостанів.
- Біла східна сосна може вирости доволі високою – десь до 20-30 метрів, а іноді навіть більше. Живе дерево також довго – від 400 до 500 років.
- Швидкий ріст сосни відбувається в молодому віці, переважно у віці 10-40 років, – на 30-50 сантиметрів на рік.
Загалом сосна залежно від виду доволі швидко росте, щороку додаючи на 30-70 сантиметрів у висоту. Втім досягаючи зрілого віку ріст відбувається повільніше. Ростуть такі дерева переважно у сонячних місцях, а віддають перевагу дренованим та навіть бідним ґрунтам.
Які види хвойних не відстають у рості?
Але не лише біла східна сосна вважається швидкорослим дерево. До цієї категорії входить і ялина ситхінська, що, за даними USDA Forest Service, також є однією із найшвидше ростучих хвойних, додаючи до 1,5 – 2 метри на рік за сприятливих умов.
Відомо, що така ялина може досягати до 27 метрів у висоту за 50 років життя. А за сприятливих умов дерево росте не лише заввишки, але й у діаметрі. Це означає, що ялина швидко набирає об'єм.
Ялина сербська також є ростючими, досягаючи максимальної висоти в 15-25 метрів, а інколи навіть 30 метрів, пишуть на сайті vdberk.сom. І річний приріст дерева може бути приблизно 15-20 сантиметрів на рік.
Зауважте! Найчастіше обирають для різдвяних ялинок 4 основних види хвойних: це ялиця Нордмана, яка є найпопулярнішою у Європі, також ялиця Фрайзера, яка популярна у США та Канаді, до цієї когорти входить ще ялина європейська, що є традиційною для України та Європи, та сосна звичайна, що також обирають часто українці.
Яка ялинка найдовше стоятиме на Різдво?
Очолює рейтинг хвойних, які не осипаються швидко як різдвяна ялинка, ялиця. Саме це дерево стоятиме впродовж всіх різдвяних свят. Крім того, серед інших видів, це також ялина Нордмана та Фрейзерова ялина.
Ялиця шляхетна може залишатися свіжою до 6 – 8 тижнів, а ялиця Фрайзера – впродовж 4 – 6 тижнів. Сосна звичайна також стоятиме вдома впродовж 4 – 6 тижнів.
Водночас схильні до скидання голок, а отже, швидко осипатимуться на Різдво, ялина звичайна. А сосна має м'які гілки, що підходять лише для мінімалістичного декору.