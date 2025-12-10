Як пересадити ялинку з лісу?

Пересаджувати сосну не можна взимку і влітку, однак для цього необхідно мати лісорубний квиток, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Практика натхнення". Цей процес найкраще здійснювати восени або ранньою весною – тобто до настання заморозків або ж після їх закінчення.

Найкраще робити це в другої половини квітня або на початку травня. Річ у тому, що коренева система молодих сосен особливо вимоглива до тепла. Якщо не встигаєте пересадити сосну навесні, варто орієнтуватися на третій тиждень вересня. Добре приживаються саджанці, якщо їх принести із лісу на початку жовтня.

Не можна просто так взяти і викопати в лісі ялинку, або будь-яку іншу рослину, що сподобалася, адже це незаконно. Якщо порушника зловлять, йому загрожує чималий штраф.

Сосна красиво виглядає, коли на неї падають промені сонця, що сходить або заходить. Якщо є така можливість, то краще врахувати цю властивість. При поодинокому розташуванні поверхню ґрунту навколо сосни краще засіяти газоном – так хвойник виглядає найбільш ефектно.

