Какие деревья лучше всего горят?

Чем плотнее порода дерева, тем дольше и ровнее она горит, передает 24 Канал со ссылкой на Utah State University Extension.

Поэтому твердые породы дерева, как правило, лучшие для длительного отопления в холодное время. Дело в том, что они медленно прогорают и дают стабильное тепло.

Если взять фруктовые деревья, то яблоня дает больше тепла среди всех. Зато из числа твердолиственных деревьев имеют более высокую плотность и теплотворность дуб, ясень, бук, граб и клен. Они лучше тлеют в печах и котлах.

Например дуб долго горит и дает стабильный жар, а ясень легко колоть и он долго горит при небольшой влажности, пишет Kansas State University.

Кстати! В списке деревьев, которые одни из крупнейших производят тепло, чем другие, есть виды красного, черешкового и постцветкового дубов. И среди многих распространенных видов дров только осейджский оранжевый, акация и черная акация имеют более высокую теплотворную способность, чем дубы.

Какие деревья нельзя срубать для отопления?

В соответствии с Лесного кодекса Украины, нарушением считается, когда происходит срезание деревьев, даже сухих, без согласования лесхозом.

Также к правонарушениям входит самовольная заготовка дров без лесорубного билета и вывоз больших объемов древесины без документов. За незаконную вырубку можно получить административную или уголовную ответственность.

Легально заготовить деревья на зиму для непромышленного использования можно по такому алгоритму, отмечается на сайте Винницкой областной военной администрации:

Обращение в лесхоз или филиал с заявлением, где нужно указать объем древесины, адрес проживания, паспортные данные и индивидуальный налоговый номер покупателя.

При подаче заявления лицо получает от координатора по вопросам реализации дров контактные данные представителя лесничества, который ответственный за отпуск дров.

После того, как будет произведена оплата счета за объем дров, потребитель должен сообщить представителю об осуществленной оплате.

Таким образом, отпуск дров всеми лесохозяйственными предприятиями производится при стопроцентной предварительной оплате.

Можно ли рубить поваленные деревья?