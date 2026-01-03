Как перезаключить договор аренды на новый срок?

Закон Украины "Об аренде земли" в случае окончания срока действия договора аренды земли предусматривает два способа перезаключения такого договора, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Так, законодательство предусматривает как обновление договора аренды земли, так и заключение договора аренды земли на новый срок.

Приведенные способы перезаключения договора аренды земли имеют определенные различия. Статья 33 Закона Украины "Об аренде земли" предусматривает, что:

арендатор, должен надлежащим образом выполнять обязанности по условиям договора;

только в случае надлежащего выполнения обязанностей по условиям договора арендатор имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок;

арендатор обязан уведомить арендодателя о желании заключения договора аренды земли на новый срок в срок, установленный договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли;

к письму-сообщению о заключении договора аренды земли на новый срок арендатор прилагает проект договора аренды;

условия договора могут быть изменены по соглашению сторон;

в случае недостижения договоренности относительно арендной платы и других существенных условий договора преимущественное право арендатора на заключение договора аренды земли прекращается;

заключается новый договор аренды;

право аренды подлежит государственной регистрации.

Как происходит обновление договора аренды земли?

Статья 322 Закона Украины "Об аренде земли" и статья 126-1 Земельного кодекса Украины предусматривают, что:

условие о возобновлении договора должно быть предусмотрено договором аренды земли.

договор возобновляется на такой же срок и на таких же условиях;

возобновление договора не требует совершения сторонами договора письменной сделки о его возобновлении;

совершение каких-либо действий сторонами договора для его возобновления не требуется;

условие о возобновлении договора не может устанавливаться в договоре аренды земли, относительно земельных участков государственной и коммунальной собственности, кроме случаев, если на таких земельных участках расположены здания или сооружения, находящихся в собственности пользователя или приобретателя права пользования земельным участком;

возобновление договора аренды земли происходит при условии не предоставления одной из сторон заявления об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора;

отказ от возобновления договора осуществляется не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора, путем подачи в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество соответствующего заявления;

новый договор не заключается, зато продолжается государственная регистрация вещного права на тот же срок

Какие различия и ограничения у способов Процедура заключения договора аренды земли на новый срок несколько сложнее по сравнению с процедурой возобновления договора аренды земли. Однако на возобновление договора аренды земли есть определенные ограничения: определение условия о возобновлении договора в договоре аренды земли и запрет на возобновление договора земельных участков государственной и коммунальной собственности, кроме случаев, если на таких земельных участках расположены здания или сооружения, находящихся в собственности арендатора.

