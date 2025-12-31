Кто не платит земельный налог?

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала отметила, что есть категории граждан, которые могут не платить земельный налог совсем.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 281.1 статья 281), от земельного налога освобождают:

ветеранов войны;

пенсионеров по возрасту;

физлица у которых на воспитании 3 и более детей до 18 лет;

граждан с инвалидностью I и II группы и тому подобное.

Какие есть лимиты площади на земельные участки различных видов

Земельный налог не уплачивается только, если участок соответствует определенным лимитам:

участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.

Как продать земельный пай, находящийся в аренде?