Хто не платить земельний податок?

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу зауважила, що є категорії громадян, які можуть не сплачувати земельний податок зовсім.

Читайте також Ціна землі зросте у 2026 році: в якій області буде найвища вартість й скільки коштуватиме пай

Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 281.1 стаття 281), від земельного податку звільняють:

ветеранів війни;

пенсіонерів за віком;

фізособи у яких на вихованні 3 і більше дітей до 18 років;

громадян з інвалідністю I та II групи тощо.

Які є ліміти площі на земельні ділянки різних видів

Земельний податок не сплачується лише, якщо ділянка відповідає визначеним лімітам:

ділянка до 2 гектарів може бути використана для – ведення особистого сільського господарства;

може бути використана для – ведення особистого сільського господарства; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.

Як продати земельний пай, що перебуває в оренді?