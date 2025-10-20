Как Россия бьет по энергетике в этом году?

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в этом году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме, которую называют тактикой "выжженной земли", сообщает 24 Канал.

По его словам, от России ожидали ударов по энергетике, ТЭЦ и другой инфраструктуре накануне зимнего периода, после начала заморозков. Однако враг начать бить дронами и ракетами гораздо раньше.

Также в этом году появилась еще одна особенность, которая была спрогнозирована Силами обороны Украины. В ГУР утверждают, что Путин изменил тактику, чтобы создать буферную санитарную зону: россияне начали с приграничных районов Харьковской, Сумской и Черниговской области, чтобы уничтожить всю инфраструктуру и население покинуло эти территории.

Следующее, в чем изменилась тактика, – Россия перешла от ударов одновременно по всей Украине к точечному полному уничтожению энергообъектов в определенных регионах. Цель таких ударов – предотвратить восстановление таких объектов.

Еще одна особенность – почти круглосуточные удары в отличие от ночных в начале полномасштабного вторжения.

На сегодняшний день, количество вооружения, которое производит Россия, позволяют наносить массированные удары и мы с вами являемся свидетелями того, что это делается круглосуточно. С утра и до утра. Если раньше это было только ночью, то сейчас он четко показывает, когда идут прилеты начиная с самого утра: 10, 12, 13, 15, 17 часов и потом пошла ночь,

– говорит Скибицкий.

Вернутся ли графики отключений света?

О состоянии энергосистемы и вероятных отключениях рассказал председатель Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире марафона "Единые новости", передает 24 Канал.

По словам Виталия Зайченко, сейчас в Украине нет графика почасовых отключений света, однако риск их возвращения существует до завершения войны. Украинской энергосистеме несмотря на это не хватает мощности.

Происходит импорт каждый день, но этот импорт является недостаточным. Сейчас введены графики ограничения мощности с 16:00 до 22:00 для промышленных предприятий, потому что мощности еще не хватает после российских ударов,

– рассказал Зайченко.

Что известно о подготовке Украины к зиме?