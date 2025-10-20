Окрім цього, здавалося, що Трамп знову повертається до своєї старої позиції щодо Росії після тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним днем раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також "Томагавки" за дрони: як може виглядати угода між США та Україною

Чому Трамп повинен надати Україні "Томагавки"?

Американський лідер відмовився надавати Києву "Томагавки" та вкотре припустив, що Путін готовий завершити війну. У виданні зазначають, що хоч цей візит до Білого дому був менш "вибуховим", ніж в лютому, коли Трамп і віцепрезидент США жорстко критикували Зеленського, він виявився безрезультатним.

Пропозиція українського президента обміняти українські дрони на Tomahawk залишилася непочутою, адже Трамп заявив, що США потребують цих ракет для власного захисту.

Зазначається, що раніше цього року відбулася зустріч, яка підкреслила відсутність взаєморозуміння між президентами США та України, що має велике значення для Трампа та залишається актуальним.

Натомість з боку Росії достатньо лише лестивого телефонного дзвінка від Путіна та ще одного саміту, щоб США відвернулися від того, що насправді потрібно Україні. Трамп наполягає, що очільник Кремля ним не маніпулює, але виглядає саме так, і це потрібно змінити.

У The Times вважають, що зараз не час залишати Україну в підвішеному стані. Треба завершувати роботу, а це означає постачання Tomahawk у достатній кількості, щоб примусити Росію до миру на умовах, які не ставлять Україну в невигідне становище.

Ці ракети могли б знищити бази для пуску ракет і дронів, які Росія використовує для смертоносних атак по Україні – атак, яких, схоже стає більше щоразу, коли Трамп зустрічається з українським президентом.

Також вони могли б вражати нафтові та газові об’єкти, життєво важливі для російської воєнної машини. Натомість без них війна і вбивства затягнуться ще на одну похмуру зиму.

Що казав Трамп про "Томагавки": коротко про головне