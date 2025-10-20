Під час пресконференції після зустрічі у США з Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів, чи готові європейські лідери особисто звертатись до американського президента щодо підтримки України, пише 24 Канал.

Дивіться також Трамп дає Путіну ще один шанс переконати себе, та для України все ж є гарні новини, – CNN

Чи будуть європейські лідери просити у США Tomahawk для України?

Володимир Зеленський розповів, що розмовляв із європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом США. Вони повідомили, що хочуть особисто звертатись до Трампа із проханнями. Водночас президент України зазначив, що Tomahawk є й у ЄС.

Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати,

– додає Зеленський.

За словами президента, під час дозаправки в Ірландії, Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зв'язувався з усіма NSA європейських країн.

Ми в постійному контакті з NSA європейських країн, і разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки,

– наголосив президент України.

Важливо! NSA – американське Агентство національної безпеки, яке займається розвідкою та кібербезпекою. У Європі є подібні до американського NSA служби у кожній країні з якими співпрацює Україна.

Що кажуть партнери після зустрічі в Вашингтоні?

Реакції європейських партнерів на зустріч у Вашингтоні були різними. За словами Зеленського, обговорення відбулось у форматі вашингтонської групи, до якої входять не лише країни ЄС. Зокрема, участь брали прем’єр-міністри Норвегії та Великої Британії, які не є членами Євросоюзу.

Президент відзначив, що попри різний підхід країни залишаються єдиними та спільними у цінностях та позиції щодо України. Для них головне – досягнення миру незалежно від місця переговорів.

Однак, якщо ж ініціатива видається незрозумілою, вони прагнуть розібратись в деталях. Також слід працювати над зміною риторики щодо далекобійної зброї.

Зеленський наголосив, що росіяни бояться рішення США щодо Tomahawk, однак така зброя є не лише в Америки.

Які заяви зробили лідери на зустрічі в США?