Кроме этого, казалось, что Трамп снова возвращается к своей старой позиции в отношении России после длительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным днем ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Почему Трамп должен предоставить Украине "Томагавки"?
Американский лидер отказался предоставлять Киеву "Томагавки" и в очередной раз предположил, что Путин готов завершить войну. В издании отмечают, что хоть этот визит в Белый дом был менее "взрывным", чем в феврале, когда Трамп и вице-президент США жестко критиковали Зеленского, он оказался безрезультатным.
Предложение украинского президента обменять украинские дроны на Tomahawk осталось неуслышанным, ведь Трамп заявил, что США нуждаются в этих ракетах для собственной защиты.
Отмечается, что ранее в этом году состоялась встреча, которая подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что имеет большое значение для Трампа и остается актуальным.
Зато со стороны России достаточно лишь лестного телефонного звонка от Путина и еще одного саммита, чтобы США отвернулись от того, что на самом деле нужно Украине. Трамп настаивает, что глава Кремля им не манипулирует, но выглядит именно так, и это нужно изменить.
В The Times считают, что сейчас не время оставлять Украину в подвешенном состоянии. Надо завершать работу, а это означает поставки Tomahawk в достаточном количестве, чтобы принудить Россию к миру на условиях, которые не ставят Украину в невыгодное положение.
Эти ракеты могли бы уничтожить базы для пуска ракет и дронов, которые Россия использует для смертоносных атак по Украине – атак, которых, похоже становится больше каждый раз, когда Трамп встречается с украинским президентом.
Также они могли бы поражать нефтяные и газовые объекты, жизненно важные для российской военной машины. Зато без них война и убийства затянутся еще на одну мрачную зиму.
Что говорил Трамп о "Томагавках": коротко о главном
Президент США заявил, что не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk, объяснив это приоритетом дипломатических усилий.
Однако украинский президент Владимир Зеленский считает, что Трамп не хочет передавать "Томагавки" Украине, чтобы избежать эскалации с Россией до встречи с российским диктатором. Он также предполагает, что Путин звонил Трампу именно из-за возможности передачи этих ракет Киеву.
Зеленский отметил, что вопрос поставки Tomahawk выходит за пределы американской помощи. Европейские государства, которые также имеют это оружие, готовы координировать действия с Украиной и при необходимости просить лично поддержки у руководства США.