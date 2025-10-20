Кроме этого, казалось, что Трамп снова возвращается к своей старой позиции в отношении России после длительного телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным днем ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Американский лидер отказался предоставлять Киеву "Томагавки" и в очередной раз предположил, что Путин готов завершить войну. В издании отмечают, что хоть этот визит в Белый дом был менее "взрывным", чем в феврале, когда Трамп и вице-президент США жестко критиковали Зеленского, он оказался безрезультатным.

Предложение украинского президента обменять украинские дроны на Tomahawk осталось неуслышанным, ведь Трамп заявил, что США нуждаются в этих ракетах для собственной защиты.

Отмечается, что ранее в этом году состоялась встреча, которая подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что имеет большое значение для Трампа и остается актуальным.

Зато со стороны России достаточно лишь лестного телефонного звонка от Путина и еще одного саммита, чтобы США отвернулись от того, что на самом деле нужно Украине. Трамп настаивает, что глава Кремля им не манипулирует, но выглядит именно так, и это нужно изменить.

В The Times считают, что сейчас не время оставлять Украину в подвешенном состоянии. Надо завершать работу, а это означает поставки Tomahawk в достаточном количестве, чтобы принудить Россию к миру на условиях, которые не ставят Украину в невыгодное положение.

Эти ракеты могли бы уничтожить базы для пуска ракет и дронов, которые Россия использует для смертоносных атак по Украине – атак, которых, похоже становится больше каждый раз, когда Трамп встречается с украинским президентом.

Также они могли бы поражать нефтяные и газовые объекты, жизненно важные для российской военной машины. Зато без них война и убийства затянутся еще на одну мрачную зиму.

Что говорил Трамп о "Томагавках": коротко о главном