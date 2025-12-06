Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Каких результатов удалось достичь?

Согласно заявлению американской стороны, во время переговоров обсудили "результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могли бы привести к окончанию войны" в Украине.

Делегации договорились о "рамочных договоренностях по безопасности" и обсудили, какие возможности сдерживания будут необходимы в рамках потенциального мирного соглашения, направленного на прекращение войны с Россией.

Однако, несмотря на положительные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах,

– говорится в статье.

Переговоры во Флориде, на которых Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф встретились с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, продолжатся и в субботу, 6 декабря.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру", – отмечается в заявлении Соединенных Штатов.

Что известно о переговорном процессе?