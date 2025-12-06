Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Яких результатів вдалося досягти?

Згідно із заявою американської сторони, під час переговорів обговорили "результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які могли б призвести до закінчення війни" в Україні.

Делегації домовилися про "рамкові домовленості щодо безпеки" та обговорили, які можливості стримування будуть необхідні в рамках потенційної мирної угоди, спрямована на припинення війни з Росією.

Однак, попри позитивні формулювання, мало що свідчило про значний прорив, який міг би сигналізувати про новий імпульс у переговорах,

– ідеться у статті.

Переговори у Флориді, на яких Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф зустрілися з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, продовжаться і в суботу, 6 грудня.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру", – наголошується у заяві Сполучених Штатів.

Що відомо про переговорний процес?