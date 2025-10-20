Владимир Зеленский объяснил, почему Трамп, по его мнению, не хочет, чтобы "Томагавки" появились на вооружении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США.

Что сказал Зеленский о "Томагавках"?

Зеленский отметил, что Трамп публично заявил, что США нужны "Томагавки".

На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до того времени, пока не встретится с ними,

– предположил президент Украины.

Напомним, что 6 октября Трамп заявлял, что о возможной передаче "Томагавков" Украине. Впрочем, тогда он хотел еще узнать, как Украина планирует использовать эти ракеты, чтобы избежать эскалации с Россией.

А 16 октября американский президент пообщался с российским диктатором.

Президент Зеленский считает, что Путин звонил Трампу именно из-за "Томагавки", передачи которых он так боится.

Да, из-за "Томагавки", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках",

– подтвердил украинский глава.

Что говорят о разговоре Трампа и Путина?