Владимир Зеленский объяснил, почему Трамп, по его мнению, не хочет, чтобы "Томагавки" появились на вооружении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу украинского президента с журналистами по итогам его визита в США.
Что сказал Зеленский о "Томагавках"?
Зеленский отметил, что Трамп публично заявил, что США нужны "Томагавки".
На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до того времени, пока не встретится с ними,
– предположил президент Украины.
Напомним, что 6 октября Трамп заявлял, что о возможной передаче "Томагавков" Украине. Впрочем, тогда он хотел еще узнать, как Украина планирует использовать эти ракеты, чтобы избежать эскалации с Россией.
А 16 октября американский президент пообщался с российским диктатором.
Президент Зеленский считает, что Путин звонил Трампу именно из-за "Томагавки", передачи которых он так боится.
Да, из-за "Томагавки", из-за риторики президента Трампа о "Томагавках",
– подтвердил украинский глава.
Что говорят о разговоре Трампа и Путина?
СМИ отмечают, что после разговора с Путиным 16 октября Трамп вернулся к старым взглядам на Россию. В The Times пишут, что это вызывает беспокойство относительно поддержки Украины Штатами.
После этого разговора Трамп также заявил, что Путин сохранит под своим контролем некоторые оккупированные украинские территории в случае окончания войны.
В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала заметил, что в отличие от предыдущих контактов, этот раз Трамп не сделал ни одного комплимента в сторону России.