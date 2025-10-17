Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, что инициатором звонка стал Путин. Москва пыталась ослабить давление после американских заявлений о возможной поставке Украине ракет дальнего действия, что свидетельствует об изменении баланса в отношениях между лидерами.

Путин сам инициировал разговор с Трампом

Инициатива разговора принадлежала Москве. Помощник российского диктатора лично подтвердил, что именно Путин попросил о контакте с Трампом. В Кремле надеялись снизить градус накала после обсуждения темы американских ракет.

Это Путин попросил о разговоре, мы это знаем точно. Его помощник лично об этом сообщил,

– отметил политтехнолог.

Шейтельман обратил внимание, что даже мелкие детали стали показательными. Путин ожидал формальное поздравление от Трампа с днем рождения, но не дождался. Такое поведение, по его мнению, было демонстрацией пренебрежения и сигналом, что Кремль теперь вынужден искать диалога с позиции слабой стороны.

Tomahawk как инструмент политического давления

Обсуждение темы Tomahawk, по словам Шейтельмана, не означает готовность США передавать эти ракеты Украине прямо сейчас. Президент Трамп использует саму угрозу поставки как инструмент влияния на Кремль.

Угроза поставки Tomahawk для Трампа – это оружие. Так он давит на Путина, чтобы тот начал говорить о прекращении огня,

– объяснил политтехнолог.

Он предположил, что в ближайшее время стороны перейдут к консультациям на уровне делегаций, чтобы выработать предложения по возможному перемирию. В центре этих договоренностей будет стоять вопрос прекращения боевых действий.

Трамп изменил риторику после звонка

После разговора с Кремлем публичные заявления американского президента существенно изменились. Если раньше Трамп говорил о "блестящих переговорах", то на этот раз не прозвучало ни одного положительного отзыва.

После прошлых разговоров Трамп всегда писал стремление Путина к миру. На этот раз ни одного одобрительного слова. Он лишь отметил, что стороны обсудили возможные экономические отношения после войны,

– отметил Шейтельман.

По его мнению, такая риторика демонстрирует новую стратегию Вашингтона. США больше не ищут компромиссов с Москвой, а стремятся заставить Россию принять условия Запада и признать необходимость прекращения войны.

